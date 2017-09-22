В Москве сотрудники Росгвардии задержали грабителей, которых спугнул 10-летний мальчик

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии помогли десятилетнему школьнику, который пытался в одиночку справиться с вооруженными грабителями, ворвавшимися в его квартиру в Новой Москве, сообщили ТАСС в пятницу в пресс- службе ГУ Росгвардии по Москве.

"Установлено, что 47-летний и 23-летний ранее судимые уроженцы одной из стран ближнего зарубежья взломали дверной замок и незаконно проникли в квартиру на улице Школьной в поселке Кокошкино. В этот момент десятилетний мальчик вернулся из школы. Когда ребенок самостоятельно пытался позвонить в полицию, один из мужчин вырвал у него из рук мобильный телефон и разбил", - сказал сотрудник пресс- службы.

Он подчеркнул, что ребенок не испугался и в одиночку стал преследовать грабителей. Побежав за неизвестными, мальчик попросил прохожих вызвать сотрудников правопорядка. "Очевидцы описали правоохранителям внешность подозреваемых и указали направление, в котором они скрылись", - сказал представитель столичного управления Росгвардии.

"Сотрудники Росгвардии задержали в соседнем дворе двух подозрительных мужчин, которые пытались скрыться от них на автомобиле. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанных были обнаружены и изъяты деньги, ювелирные изделия, перчатки, отмычки, ножи и отвертки, а также револьвер", - отметил представитель ведомства.

По его словам, оружие было изъято и отправлено на экспертизу, задержанные доставлены в территориальный отдел полиции. Сумма нанесенного ими ущерба устанавливается.