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В Санкт-Петербурге задержан второй за два дня "телефонный хулиган"

Происшествия
22 сентября, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

34-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о якобы минировании одной из петербургских станций метро

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге задержала мужчину, сообщившего о ложном минировании станции метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Приморском районе северной столицы полиция задержала местного жителя, который из хулиганских побуждений сообщил о заминировании станции метро", - сказала Ирина Волк.

По ее словам, в четверг около 13:00 мск неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил о якобы минировании одной из петербургских станций метро. Звонивший потребовал крупную денежную сумму.

"Возле дома 24 по Коломяжскому проспекту полицейские задержали 34-летнего мужчину по подозрению в совершении звонка", - отметила Волк, добавив, что возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" УК РФ. "Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет", - сказала Волк.

Это уже второй случай задержания "телефонного хулигана" за последние два дня. Как сообщалось, в минувший четверг 57-летний сотрудник одного из частных охранных предприятий Санкт-Петербурга был задержан по подозрению в совершении ложного звонка о минировании жилого дома. По данным полиции, мужчина сообщил, что одно из зданий на улице Оптиков в северной части города заминировано. В здании была проведена проверка, в ходе которой сотрудники полиции не обнаружили ничего, что могло угрожать жильцам дома.

 

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