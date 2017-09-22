МЧС: тушение пожара в здании отеля в Ростове осложнялось трещиной и угрозой обрушения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Тушение возгорания в отеле Torn House в Ростове-на-Дону осложнялось тем, что здание дало трещину и могло обрушиться. При этом пожар бушевал не внутри здания, а снаружи, рассказал ТАСС заместитель начальника отдела организации тушения пожаров ГУ МЧС по Ростовской области Виктор Косов.

"Мы - сотрудники главного управления, и выезжаем только на повышенные номера [повышенной сложности] пожаров. <...> Прибыли не самые первые, но в первых рядах, увидели горение вентилируемых фасадов практически по всей площади. Была поставлена задача в составе звена газодымозащитной службы (ГЗДС) идти внутрь здания. У нас тушат все - от рядовых до полковников, не бывает, что кто-то не работает", - рассказал он.

Задача ГЗДС - работа в среде, которая непригодна для дыхания, и спасение людей. "Горел только фасад, шел едкий черный дым, и его затягивало внутрь, поэтому все прокоптилось. <...> Тушение осложнялось тем, что здание дало трещину, и возникла угроза обрушения, нам поступила команда выйти из здания", - уточнил Косов.

Он добавил, что при тушении возникал еще ряд трудностей - из-за припаркованных машин пожарным было сложно разместить свою технику. Здание проливали водой с земли, с подъемных устройств и с крыши соседнего здания.

Звено ГЗДС заходило в здание еще несколько раз. Когда обрушилась часть крыши, сотрудники МЧС как раз находились в подчердачном помещении, но даже этого не почувствовали - информацию им передали наблюдали с улицы. "Не знаю по времени, сколько мы там находились, на пожаре время течет по-другому. Кажется, прошло пять минут, а на самом деле - шесть часов", - пояснил собеседник.

Информация о пожаре в гостинице поступила в МЧС в 13:43 мск в четверг. Пожару был присвоен третий класс сложности, из-за опасности перехода огня на соседние строения из близлежащих зданий было эвакуировано более 300 человек. В горящем отеле сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших - оба были работниками гостиницы. Пожар был ликвидирован спустя пять часов.