В шахтах "Воркутинская" и "Заполярная-2" в момент задымления находился 461 человек

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более 460 человек находились на шахтах АО "Воркутауголь" "Воркутинская" и "Заполярная-2", где в пятницу произошло задымление, сообщили ТАСС в экстренных службах республики.

"По уточненным данным, в шахтах "Воркутинская" и "Заполярная-2" находился 461 человек. По данным на 13:00 мск, на поверхность были подняты более 150 горняков", - уточнили там.

Ранее сообщалось, что под землей находятся 263 шахтера.

Кроме того, сотрудники федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведут обследование шахты "Воркутинская" для выяснения причины задымления.

"На месте инцидента работают сотрудники Ростехнадзора, они выясняют причины происшествия", - уточнили в пресс-службе ведомства.