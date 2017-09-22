Кишечная инфекция подтверждена у 33-х учеников школы в Тульской области

ТУЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Тульской области проверяют столовую в Центре образования в поселке Плеханово Ленинского района, где у более 30 детей диагностирована кишечная инфекция, сообщил ТАСС в пятницу руководитель ведомства Александр Ломовцев.

По данным прокуратуры, занятия в учебном заведении приостановлены. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, заболело более 60 детей.

"33 ученика Центра образования №56 поселка Плеханова признаны заболевшими от кишечной инфекции. Специалисты управления [Роспотребнадзора] организовали лабораторные исследования воды и готовых блюд из школьной столовой. Проводится обследование персонала и детей, окончательные результаты станут известны в понедельник, 25 сентября", - сказал Ломовцев.

Проверку по факту массового заболевания учеников в Центре образования поселка Плеханово проводят также прокуратура и СК. "Проверка организована совместно со следственным управлением СК России по региону. Устанавливается соблюдение в школе законодательства об охране здоровья несовершеннолетних, об образовании, санитарно-эпидемиологических норм. На основании постановления Главного государственного санитарного врача по Тульской области занятия в школе приостановили до 27 сентября включительно", - сообщила ТАСС старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.

Информация о массовом заболевании школьников острой кишечной инфекцией в Центр образования №56 в Тульской области появилась в СМИ и интернете 21 сентября. Госпитализация не проводилась, симптомы болезни у школьников появились 20 сентября.