Угроза взрыва в здании правительства Дагестана оказалась ложной

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МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Сообщение о минировании здания правительства Дагестана, в котором работают глава, правительство и парламент республики, оказалось ложным, взрывное устройство не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
"Информация о якобы заложенной мине в здании правительства не подтвердилась. Оцепление снято, сотрудники администрации главы и правительства возвращаются на работу", - сказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС сообщал, что людей из здания правительства Дагестана вывели на площадь перед ним. Их количество не сообщалось. Там же находились полицейские машины, пожарные и карета скорой помощи.
Ранее ложной оказалась информация о минировании лицея № 5 Махачкалы. Там также ничего не обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе управления образования Махачкалы.
Как сообщал ТАСС ранее, в полицию поступили анонимные звонки о минировании нескольких учреждений в Махачкале.
Как отметили в управлении, в настоящее время после звонков о минировании эвакуированы учащиеся и педагогический состав около десяти школ, а также сотрудники управления образования Махачкалы. Кроме того, очевидцы сообщили об эвакуации четырех крупных торгово-офисных центров в разных частях Махачкалы из-за угрозы взрывов.