СМИ: в Таиланде яхту с россиянами выбросило на скалы

БАНГКОК, 22 сентября. /ТАСС/. Парусную яхту, на борту которой находились по меньше мере двое россиян, выбросило на скалы на одном из пляжей острова Пхукет в Таиланде. Никто из пассажиров не пострадал. Об этом в пятницу сообщила газета Phuket News.

Точные обстоятельства происшествия неизвестны. Издание публикует снимки яхты с российским флагом на мачте, сделанные сотрудниками туристической полиции Таиланда. Уточняется, что судном управлял 63-летний Вячеслав Васильев.