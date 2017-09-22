СМИ: в Таиланде яхту с россиянами выбросило на скалы

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БАНГКОК, 22 сентября. /ТАСС/. Парусную яхту, на борту которой находились по меньше мере двое россиян, выбросило на скалы на одном из пляжей острова Пхукет в Таиланде. Никто из пассажиров не пострадал. Об этом в пятницу сообщила газета Phuket News.
Точные обстоятельства происшествия неизвестны. Издание публикует снимки яхты с российским флагом на мачте, сделанные сотрудниками туристической полиции Таиланда. Уточняется, что судном управлял 63-летний Вячеслав Васильев.