Сообщения об угрозе взрывов в школах Махачкалы оказались ложными

МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Сообщения о минировании более десяти школ в Махачкале, где учатся около 20 тыс.человек, оказались ложными, взрывных устройств не обнаружено. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе управления образования города.

"Поступившая сегодня в разное время информация о якобы заложенных минах в более десяти махачкалинских школах, в которых около 20 тыс. учащихся, не подтвердилась. Все эти учреждения вернулись к обычному режиму работы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, взрывное устройство не обнаружено и в управлении образования города, здание которого так же якобы было заминировано.

Ранее сообщалось, что не подтвердилось сообщение о минировании здания правительства Дагестана, в котором работают глава, правительство и парламент республики.

Кроме того, как сообщали ТАСС очевидцы, в Махачкале из-за угрозы взрывов эвакуируют четыре крупных торгово-офисных центра.