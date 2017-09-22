Суд 25 сентября огласит приговор женщине, похитившей младенца из больницы Дедовска

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Истринский городской суд Московской области 25 сентября огласит приговор жительнице Подмосковья Елены Спаховой, похитившей в 2014 году из Дедовской больницы оставленного там матерью ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд 25 сентября в 10:00 мск огласит приговор в отношении Спаховой", - сказала пресс-секретарь суда Мария Глущенко.

Ранее гособвинение просило признать Спахову виновной в инкриминируемом преступлении и назначить ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

История отказника

40-летняя Елена Спахова обвиняется по пункту "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"), наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. В ходе следствия обвиняемая активно способствовала расследованию. Вину в инкриминируемом преступлении полностью признала.

Уголовное дело о похищении было возбуждено еще в июне 2014 года после исчезновения мальчика по имени Матвей, родившегося 12 мая 2014 года. Сотрудники больницы заявили тогда, что его, предположительно, унесла женщина, которая в течение недели приходила в больницу и предлагала безвозмездно детские вещи и питание. От Матвея отказалась мать и на него уже собирались оформлять документы приемные родители. Биологические родители ребенка, а также их родственники сообщили, что не собирались забирать младенца.

По данным СК, 17 июня 2014 года Спахова, потерявшая собственного ребенка в результате выкидыша, тайно забрала ребенка, от которого отказалась родная мать, из детского отделения больницы. Воспользовавшись отсутствием в коридоре отделения посторонних лиц и медперсонала, она беспрепятственно вынесла младенца, а затем выдала его за своего, сообщив супругу, что это их совместный ребенок.

Вплоть до января 2017 года женщина занималась его воспитанием, при этом она не знала, что от похищенного ею ребенка ранее отказалась мать, и он остался без попечения. С 17 июня 2014 года до 11 января 2017 года ребенок педиатрами не осматривался, какая-либо медицинская помощь в лечебных учреждениях ему не оказывалась.

Подмена вскрылась после того, как женщина пришла оформлять документы на сына. Тогда выяснилось, что мальчик был украден. Было возбуждено уголовное дело. 11 января 2017 года Спахова выдала похищенного ребенка сотрудникам правоохранительных органов, он был передан органам опеки.

Общественный резонанс

Дедовская история вызывала общественный резонанс. В январе, после обнаружения ребенка, когда похитительницу поместили под домашний арест, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к главе Минюста РФ Александру Коновалову с просьбой оказать содействие в разрешении проблемы семьи Спаховых из Дедовска: вернуть ребенка в семью и снять санкции с матери. В письме Жириновский сообщил, что "ЛДПР с большим вниманием и тревогой следит за развитием резонансной истории семьи Спаховых в подмосковном Дедовске".

Ребенок "заменил ей дитя, которое она потеряла после родов. Два года Елена и Сергей Спаховы воспитывали Егора как своего собственного, они создали прекрасную семью", напоминал Жириновский. По мнению главы ЛДПР, к Елене Спаховой надо было применить амнистию 2015 года, оставив ребенка в семье.

В свою очередь член Совета Федерации Елена Мизулина заявила в марте, что намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации вокруг украденного ребенка, назвав изъятие мальчика из неродной, но любящей семьи примером "бездумного, бюрократического подхода" к его судьбе. Она считает, что необходимо учесть то обстоятельство, что Елена Спахова находилась в состоянии психологической травмы после потери собственного ребенка. "Сейчас получается, что заложник ситуации - отец, который не знал о похищении, и ребенок, который рос в хорошей семье, в хороших условиях", - подчеркнула сенатор.

Ранее муж Елены Спаховой, узнав правду, подал документы на усыновление мальчика, но ему было отказано из-за психолога, который не рекомендовал его кандидатуру в усыновители.