В Кировской области задержан подозреваемый в экстремизме гражданин Таджикистана

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Кировской области задержали находившегося в межгосударственном розыске гражданина Таджикистана, подозреваемого в экстремизме. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе УМВД России по области.

"В деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области был задержан гражданин Таджикистана, находившийся в межгосударственном розыске. Установлено, что данный гражданин осуществлял пропаганду идеологии запрещенного религиозно-экстремистского объединения", - говорится в сообщении.

При осмотре места проживания мужчины обнаружена исламистская литература экстремистского характера.

Гражданин Таджикистана находится под арестом, решается вопрос о его экстрадиции для отбытия наказания, добавили в пресс-службе.