В жилом секторе Новочеркасска горят три строения, в том числе жилой дом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Жилой дом и два строения горят в частном секторе в Новочеркасске, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В частном секторе в Новочеркасске Ростовской области горят три строения, в том числе жилой дом", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что есть угроза распространения огня.