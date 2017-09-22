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В жилом секторе Новочеркасска горят три строения, в том числе жилой дом

Происшествия
22 сентября, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В пресс-службе регионального главка МЧС России отметили, что есть угроза распространения огня

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Жилой дом и два строения горят в частном секторе в Новочеркасске, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В частном секторе в Новочеркасске Ростовской области горят три строения, в том числе жилой дом", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что есть угроза распространения огня.

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