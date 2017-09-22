В Ульяновске эвакуируют девять административных зданий из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Эвакуация сотрудников девяти административных зданий из-за поступивших телефонных звонках о минировании проводится в пятницу в Ульяновске, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Поступили телефонные звонки о заминировании девяти административных зданий в Ульяновске, в том числе здания правительства области. Сейчас проводится эвакуация людей", - сказал собеседник агентства.