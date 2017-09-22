В Чечне во время следственных действий погиб осужденный боевик

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ГРОЗНЫЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Осужденный участник незаконных вооруженных формирований погиб, а двое полицейских были ранены в результате взрыва в ходе следственных действий в Веденском районе Чечни. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
"Сотрудники полиции в четверг вечером в горно-лесистой местности в окрестностях села Харачой проводили следственные действия в рамках расследования уголовного дела, в которых принимал участие осужденный ранее за участие в незаконных вооруженных формированиях житель республики 1957 года рождения. В ходе мероприятий на неустановленном взрывном устройстве подорвались двое сотрудников отдела МВД России по Веденскому району и осужденный", - отметили в пресс-службе.
Бывший боевик, оказывавший содействие следствию, от полученных ранений скончался, двое полицейских получили ранения и были госпитализированы, в настоящее время их жизням ничего не угрожает. По данным МВД, осужденный был этапирован в Чеченскую Республику, и накануне с его помощью сотрудники полиции в Веденском районе обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами.