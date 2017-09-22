Пожар в частном секторе в Новочеркасске локализован

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Пожарным удалось локализовать возгорание в частном секторе Новочеркасска Ростовской области, где горят три строения. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"Пожар [в частном секторе Новочеркасска] локализовали", - отметили в ведомстве. По данным управления, площадь пожара составила 340 кв. м.
В Южном региональном центре МЧС ТАСС уточнили, что пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Новочеркасске произошел пожар в частном секторе, был объявлен повышенный ранг пожара в связи с маловодностью района. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 26 челочек и семь единиц техники.