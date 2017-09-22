Пожар в частном секторе в Новочеркасске локализован

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Пожарным удалось локализовать возгорание в частном секторе Новочеркасска Ростовской области, где горят три строения. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Пожар [в частном секторе Новочеркасска] локализовали", - отметили в ведомстве. По данным управления, площадь пожара составила 340 кв. м.

В Южном региональном центре МЧС ТАСС уточнили, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Новочеркасске произошел пожар в частном секторе, был объявлен повышенный ранг пожара в связи с маловодностью района. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 26 челочек и семь единиц техники.