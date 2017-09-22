ОАЭ не имеют претензий к работе диспетчеров РФ во время инцидента с бортом Emirates

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Авиационные власти ОАЭ и авиакомпания Emirates, которые ведут расследование авиасобытия с участием самолета компании в Домодедово, не имеют вопросов к работе российских авиадиспетчеров. Об этом ТАСС сообщили в Госкорпорации по организации воздушного движения (курирует деятельность всех российских авиадиспетчеров).

"Расследование данного авиасобытия ведут авиакомпания и авиационные власти ОАЭ. Вопросов по действиям российских авиадиспетчеров и работе наземного аэронавигационного оборудования у них в настоящее время нет",- сообщил ТАСС представитель Госкорпорации по ОрВД.

Как сообщило в четверг интернет-издание Flight Global, администрация гражданской авиации ОАЭ (GCAA) заявила о начале расследования инцидента с аэробусом А380 авиакомпании Emirates, произошедшего 10 сентября при посадке в аэропорту Домодедово.

Как говорилось в сообщении, инцидент произошел в момент снижения для посадки на полосу 14R. На борту самолета находились 420 пассажиров и 26 членов экипажа.

Ранее в Росавиации сообщили ТАСС, что расследованием происшедшего занимаются Объединенные Арабские Эмираты.