В Донецкой области взорвался склад боеприпасов

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Взрывы на складах боеприпасов прогремели в пятницу вблизи украинского села Малоянисоль, что в 36 км от Мариуполя (Донецкая область). Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции по Донецкой области.

"Несколько взрывов на складах, расположенных в поле, прогремели около 16:20 (мск). После взрывов практически сразу начался пожар", - сказано в сообщении.

Место инцидента оцепили правоохранители, а экстренные службы ликвидируют последствия взрывов. "На место выехали сотрудники Никольского отдела полиции и ответственные от руководства полиции Донецкой области совместно с военной прокуратурой области. Территория оцеплена, чтобы люди не попали в огненную ловушку", - говорится в сообщении.

Спасатели проводят эвакуацию жителей села Малоянисоль. "Склад боеприпасов находится на окраине населенного пункта, поэтому организована эвакуация людей из близлежащих домов", - сказала пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции по региону Наталия Шиман, уточнив, что "по предварительной информации, пострадавших на данное время нет".

По ее словам, взрывы на складах прекратились. "Продолжается тушение пожара. Место инцидента оцепили правоохранители", - добавила пресс-секретарь.

Шиман сообщила, что склады боеприпасов относятся к одной из местных воинских частей. Однако она не располагает информацией, к какой категории они относятся.

Ранее минобороны Украины сообщило о возникновении пожара на территории военного склада одной из воинских частей в Донецкой области. По данным ведомства, началась эвакуация личного состава. По версии минобороны, огонь перекинулся с расположенного рядом сельскохозяйственного поля на территорию воинской части.