Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ростове-на-Дону горит сухая трава на площади 3 тыс. кв. м

Происшествия
22 сентября, 18:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

На тушение вылетели два вертолета Ми-8 МЧС России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сухая трава загорелась на площади 3 тыс. квадратных метров в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, огонь перекинулся на три хозяйственные постройки.

"В лесопарковой зоне в Октябрьском районе сухая растительность загорелась на площади 3 тыс. квадратных метров. Огонь распространился на три хозпостройки. Проводится тушение по повышенному, третьему номеру вызова, идет наращивание группировки сил и средств", - сообщили в ГУ МЧС.

На тушение вылетели два вертолета Ми-8 МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее официальный представитель регионального МЧС Сергей Плащенко сообщал ТАСС, что "от сухой травы огонь перекинулся на частный сектор, сейчас горят два дома, в 17:00 мск объявлен ранг пожара номер три, угроза распространения огня пока сохраняется". Плащенко рассказал, что от МЧС привлечены 40 человек, используются 12 единиц техники. Ранее сообщалось, что из-за погодных условий в ближайшие дни на территории Ростовской области прогнозируется высший пятый класс пожарной опасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РВИО: ошибка на памятнике Калашникову будет устранена к понедельнику
2
В Донецкой области взорвался склад боеприпасов
3
Путин объявил о начале реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов
4
Reuters: США считают, что испытание КНДР водородной бомбы станет радикальным шагом
5
Житель Архангельска попробовал месяц прожить на МРОТ
6
Греф: санаций крупных банков в России больше не будет
7
Ученые назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти
Темы дня
Новости партнеров
Реклама