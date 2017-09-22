В Ростове-на-Дону горит сухая трава на площади 3 тыс. кв. м

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сухая трава загорелась на площади 3 тыс. квадратных метров в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, огонь перекинулся на три хозяйственные постройки.
"В лесопарковой зоне в Октябрьском районе сухая растительность загорелась на площади 3 тыс. квадратных метров. Огонь распространился на три хозпостройки. Проводится тушение по повышенному, третьему номеру вызова, идет наращивание группировки сил и средств", - сообщили в ГУ МЧС.
На тушение вылетели два вертолета Ми-8 МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее официальный представитель регионального МЧС Сергей Плащенко сообщал ТАСС, что "от сухой травы огонь перекинулся на частный сектор, сейчас горят два дома, в 17:00 мск объявлен ранг пожара номер три, угроза распространения огня пока сохраняется". Плащенко рассказал, что от МЧС привлечены 40 человек, используются 12 единиц техники. Ранее сообщалось, что из-за погодных условий в ближайшие дни на территории Ростовской области прогнозируется высший пятый класс пожарной опасности.