Пройденная огнем площадь в Ростове-на-Дону достигла 10 га, но угроза домам устранена

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. Площадь, пройденная в пятницу пожаром в Ростове-на-Дону, составляет 10 га, а сильный ветер осложняет работу пожарных. При этом угрозу распространения огня на жилые дома удалось ликвидировать, сообщила ТАСС представитель регионального управления МЧС.

"У нас площадь, по уточненной информации, пройденная огнем, - 10 га. Семь очагов. В настоящее время угрозы садоводческому товариществу нет. Угроза отбита", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сейчас на тушении пожара задействованы 72 человека, из них 40 - от МЧС. "Авиация не задействована: вертолеты промониторили ситуацию, сейчас работает наземная группировка. Ветер очень сильный, осложняет работу", - добавила представитель ведомства.

Она уточнила, что от огня пострадали одна хозпостройка и два дачных домика, в которых никого не было.

Ранее сообщалось, что пожар начался на пустыре неподалеку от ростовского зоопарка. Сообщение о нем поступило в 16:30, позднее огонь перекинулся на два частных дома. Пожару присвоен третий, повышенный, ранг. К тушению привлечены около 50 сотрудников МЧС, пожарный поезд, ранее сообщалось о привлечении двух вертолетов Ми-8. Зоопарку огонь пока не угрожает.

Из-за погодных условий в ближайшие дни на территории Ростовской области прогнозируется высший пятый класс пожарной опасности.