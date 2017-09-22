Источник: все угрозы о взрывах в московских торговых центрах оказались ложными

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Все сообщения о "минировании" торговых центров в Москве оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Кинологи с собаками проверили здания, подозрительных предметов не найдено. Угрозы взрыва не подтвердились", - сказал собеседник агентства. Во второй половине дня в пятницу были звонки от неизвестного с угрозами взрыва в ТРЦ "Авентура", ТЦ "Варшавский", ТЦ "Новоясеневский", ТЦ "Московский", ТЦ "Алтуфьевский" и ТЦ "Глобал Сити".

Также в пятницу днем в Москве были "заминированы" около 20 объектов и эвакуированы около 4 тыс. человек, ни одна угроза взрыва не подтвердилась. Среди "заминированных" объектов были ТЦ "Золотой Вавилон" в Ясенево, управы районов Северное Чертаново, Москворечье-Сабурово, Капотня, Рязанский, администрация района Алтуфьево, а также ТЦ "Савелки" в Зеленограде, четыре мировых участка судов, ГБУ "Жилищник" Савеловского района.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

По данным источника агентства, число "заминированных" в российских городах зданий за неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тыс. человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.