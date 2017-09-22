МВД проверяет информацию об угрозах коллекторов взорвать детский сад в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Полиция проверяет информацию местных СМИ, сообщивших, что коллекторы якобы угрожали взорвать детский сад за долги его сотрудницы в Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Данная информация проверяется", - сказали в ведомстве.

Об угрозах коллекторов взорвать детский сад ранее сообщили местные СМИ. По их информации, причиной угроз стали просроченные платежи одной из сотрудниц учреждения.