МВД проверяет информацию об угрозах коллекторов взорвать детский сад в Ростовской области

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Полиция проверяет информацию местных СМИ, сообщивших, что коллекторы якобы угрожали взорвать детский сад за долги его сотрудницы в Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.
"Данная информация проверяется", - сказали в ведомстве.
Об угрозах коллекторов взорвать детский сад ранее сообщили местные СМИ. По их информации, причиной угроз стали просроченные платежи одной из сотрудниц учреждения.