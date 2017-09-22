В пригороде Ростова-на-Дону ликвидировано возгорание

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в пригороде Ростова-на-Дону, сообщила в пятницу ТАСС представитель регионального управления МЧС.
"Ликвидация открытого горения в 20:20", - сказала собеседница агентства, уточнив, что сейчас пожарные ведут проливку территории.
Ранее сообщалось, что пожар начался на пустыре неподалеку от ростовского зоопарка. Сообщение о нем поступило в 16:30, позднее огонь перекинулся на два нежилых дачных дома и хозяйственную постройку. По последним данным, огонь прошел 10 га. Пожару присвоен третий, повышенный, ранг. К тушению были привлечены более 70 человек и пожарный поезд.
Из-за погодных условий в ближайшие дни на территории Ростовской области прогнозируется высший пятый класс пожарной опасности.