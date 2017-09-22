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В пригороде Ростова-на-Дону ликвидировано возгорание

Происшествия
22 сентября, 20:08 дата обновления: 22 сентября, 20:33 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 22, сентября. /ТАСС

Пожарные ведут проливку территории

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в пригороде Ростова-на-Дону, сообщила в пятницу ТАСС представитель регионального управления МЧС.

"Ликвидация открытого горения в 20:20", - сказала собеседница агентства, уточнив, что сейчас пожарные ведут проливку территории.

Ранее сообщалось, что пожар начался на пустыре неподалеку от ростовского зоопарка. Сообщение о нем поступило в 16:30, позднее огонь перекинулся на два нежилых дачных дома и хозяйственную постройку. По последним данным, огонь прошел 10 га. Пожару присвоен третий, повышенный, ранг. К тушению были привлечены более 70 человек и пожарный поезд.

Из-за погодных условий в ближайшие дни на территории Ростовской области прогнозируется высший пятый класс пожарной опасности.

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