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Под Волгоградом задержан подозреваемый в убийстве пятилетней девочки

Происшествия
22 сентября, 21:02 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 22, сентября. /ТАСС

Подозреваемый сознался в убийстве и рассказал, что длительное время был знаком с ребенком, между ними сложились доверительные отношения

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ВОЛГОГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки, которую искали последнюю неделю полицейские, казаки, волонтеры, военнослужащие и представители Рогсвардии, задержан в пятницу в Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщил замначальника пресс-службы областного главка МВД Антон Корнаухов.

"Сегодня в ходе реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно со следователями регионального управления СКР в городе Калач-на-Дону задержан подозреваемый в тяжком преступлении - убийстве пятилетнего ребенка", - сказал Корнаухов.

По его словам, в настоящее время 55-летний подозреваемый, неработающий, злоупотребляющий алкоголем, ранее неоднократно судимый местный житель задержан и дал признательные показания. Согласно его показаниям, убийство им было совершено в день исчезновения девочки - 15 сентября. Известно, что длительное время он был знаком с ребенком, и между ними сложились доверительные отношения.

Установлению обстоятельств совершения убийства и изобличению лица, причастного к его совершению, послужила информация, поступившая к полицейским от местного жителя. Начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал- лейтенантом полиции Александром Кравченко была проведена рабочая встреча с 73-летним пенсионером. Мужчина рассказал важные для оперативников детали, он неоднократно видел с пропавшим ребенком подозреваемого, а также об исчезновении подозреваемого после начала поисковых мероприятий. Мужчина был уверен, что подозреваемый вывез девочку за пределы региона и сообщил эту информацию в полицию. Эти важные данные впоследствии помогли оперативникам выйти на подозреваемого.

Губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым поддержаны ходатайства руководителей региональных ведомств МВД и СК о выплате жителю Волгоградской области ранее объявленного денежного вознаграждения за любую информацию по этому делу, а именно 1 млн рублей.

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Персоны
Бочаров, Андрей Иванович
Страны
Россия
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