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Пожар на складе боеприпасов в Донецкой области локализован

Происшествия
22 сентября, 21:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, сентября. /ТАСС

В качестве одной из версий возникновения возгорания рассматривается умышленный поджог сухой травы

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КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Пожар на складе воинской части под Мариуполем в Донецкой области локализован. Об этом в пятницу сообщил глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебровский.

"На данный момент фактически огонь погасили. Взрывы остановились, взрывов нет. Квадрокоптерами все обследовали. Сейчас там работает танк разминирования. С 6 утра начнем собирать осколки", - сказал Жебровский в эфире украинского "5 канала".

Ранее в пятницу минобороны Украины сообщило о возникновении пожара на территории военного склада одной из воинских частей в Донецкой области. Произошла детонация боеприпасов, пострадавших нет. В минобороны заявили, что огонь перекинулся с расположенного рядом сельскохозяйственного поля на территорию воинской части. Там также уточнили, что версией возникновения пожара рассматривается умышленный поджог сухой травы.

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