В ДТП с участием маршрутки под Калининградом погибли семь человек

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Семь человек погибли и несколько пострадали в результате столкновения внедорожника Mercedes и микроавтобуса под Калининградом. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы областного управления МВД Светлана Поставничая.
"На данный момент в результате ДТП семь погибших и несколько пострадавших, данные уточняются", - сказала представитель УМВД. На месте работают оперативно-следственная группа и руководитель областного УМВД Игорь Илларионов, добавила она. Данные о числе людей, находившихся в микроавтобусе, уточняются.
Представитель Центра управления в кризисных ситуациях МЧС сообщил о восьми пострадавших. "Пострадавшие восемь человек, в их числе 1 ребенок - девочка 10 лет, которая находилась в джипе Mercedes вместе с родителями. Состояние ребенка, доставленного в Детскую областную больницу - средней тяжести", - сказал собеседник агентства.
Между тем, в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС сообщили, что в ДТП пострадали восемь человек, в их числе ребенок - десятилетняя девочка, которая находилась в Mercedes вместе с родителями. Состояние ребенка, доставленного в Детскую областную больницу, оценивается как средней тяжести.
"Пострадали семеро взрослых - шестеро доставлены в Больницу скорой медпомощи Калининграда, один в больницу города Гвардейск", - добавил представитель ЦУКС МЧС.
ДТП произошло на трассе Калининград - Черняховск. По предварительным данным, причиной происшествия стал выезд на встречную одного из автомобилей, "произошло лобовое столкновение". Большинство пострадавших находилось в микроавтобусе, сказала представитель УМВД.