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Источник: с Курского вокзала эвакуированы 1700 человек из-за угрозы взрыва

Происшествия
22 сентября, 22:20 UTC+3 МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Само здание вокзала было проверено. Угроза не подтвердилась

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более 1700 человек эвакуированы с Курского вокзала в Москве, угроза не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"На время проверки эвакуированы 1700 человек. Здание вокзала проверено, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что проводится проверка Курского вокзала в связи с поступившим сообщением об обнаружении бесхозного предмета на Курском вокзале.

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