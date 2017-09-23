Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 293 человек

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 293 человека погибли в результате мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Мексике. Об этом сообщил в пятницу национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.
"К настоящему моменту сообщается о 293 погибших: 155 - в Мехико, 73 - в штате Морелос, 45 - в штате Пуэбла, 13 - в штате Мехико, шесть - в штате Герреро, один - в штате Оахака", - написал он в своем Twitter.
#Actualización⚠️: Al momento se reportan *293* fallecidos:#CDMX: 155#Morelos: 73#Puebla: 45#Edoméx: 13#Guerrero: 6#Oaxaca: 1— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 22 September 2017
Как сообщил глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера, по имеющимся у него данным, в столице страны из-под завалов были спасены 69 человек. Власти продолжают поиск выживших.
Ранее сообщалось о гибели 286 человек.
Согласно информации Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения было зафиксировано более 30 повторных толчков магнитудой до 4.