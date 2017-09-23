СМИ: ураган "Мария" серьезно повредил радиотелескоп в пуэрториканском Аресибо

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НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Ураган "Мария", обрушившийся на этой неделе на Пуэрто-Рико, нанес серьезный ущерб второму в мире по размерам радиотелескопу в Аресибо с диаметром рефлектора 304 метра.
Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com со ссылкой на Университетскую ассоциацию космических исследований (Universities Space Research Organisation), ураган уничтожил 29-метровую антенну, подвешенную на высоте 150 метров над рефлектором телескопа, а обломки повредили в нескольких местах чашу рефлектора. Кроме того, повреждения получил вспомогательный 12-метровый рефлектор.
"Полная оценка ущерба, а также объем необходимых ремонтных работ пока не определены", - приводит интернет-портал слова старшего вице-президента Университетской ассоциации космических исследований Николаса Уайта. Сроки возобновления наблюдений на радиотелескопе пока не называются.
Строительство радиотелескопа в Аресибо началось в 1960 году. Его чаша установлена в естественной карстовой воронке. Она состоит из 38778 алюминиевых пластин размером 1 на 2 метра, уложенных на сетку из стальных тросов и висит на высоте нескольких метров над землей. Облучатель антенны подвешен на 18 тросах к трем опорным башням. С помощью радиотелескопа в Аресибо проводились изучение Меркурия, а также объектов в дальнем космосе - пульсаров.
"Мария" - второй мощный ураган, обрушившийся на Карибский регион за последние две недели. В начале сентября в результате прохождения "Ирмы" на Карибах погибли более 40 человек.