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Число пострадавших при ДТП в Калининграде увеличились до девяти человек

Происшествия
23 сентября, 2:01 дата обновления: 23 сентября, 2:32 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 23, сентября. /ТАСС

Представитель ЦУКС МЧС сообщил, что состояние людей "оценивается как средней тяжести, у них зафиксированы черепно-мозговые травмы, переломы. Угрозы жизни на данный момент нет"

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КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Калининградской области, которое произошло вечером в пятницу, увеличилось до девяти человек. Об этом ТАСС сообщил представитель Центра управления в кризисных ситуациях МЧС.

"Выяснилось, что один из пострадавших пассажиров микроавтобуса, 1996 года рождения, позвонил в город Гусев родителям, которые забрали его с места ДТП. Уже в Гусеве, где молодой человек проживает, он обратился за медпомощью в местную больницу", - рассказал собеседник.

Представитель ЦУКС МЧС также сообщил, что состояние людей "оценивается как средней тяжести, у них зафиксированы черепно-мозговые травмы, переломы. Угрозы жизни на данный момент нет".

Стабильное состояние пострадавших подтвердил ТАСС источник в медицинских кругах региона. "Ничего угрожающего жизни пострадавших нет, некоторых прооперировали", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель Центра управления в кризисных ситуациях МЧС сообщил, что в аварии пострадали восемь человек, в их числе один ребенок - девочка 10 лет, которая находилась в джипе Mercedes вместе с родителями. После обследования ребенок был отпущен домой.

Штаб психологической помощи

Под Калининградом создан штаб экстренной психологической помощи пострадавшим в ДТП. Об этом ТАСС сообщил оперативный дежурный ситуационного центра города Гусев.

"Создан штаб психологической помощи пострадавшим в ДТП под Гвардейском. Администрация готова доставить родственников к месту происшествия и месту госпитализации пострадавших", - сказал ТАСС собеседник агентства.

Тела погибших вывезены с места ЧП

Тела семерых погибших при столкновении микроавтобуса и внедорожника под Калининградом вывезены с места ДТП, сообщил ТАСС представитель Главного управления МЧС России по региону.

"Тела семерых погибших - шести пассажиров микроавтобуса и его водителя, погибших в ДТП вывезены с места трагедии", - рассказал в субботу собеседник агентства.

Он также отметил, что движение транспорта по трассе не остановлено, в районе ЧП оно регулируется сотрудниками ГИБДД. На месте происшествия продолжают работать представители правоохранительных органов, полиции. От МЧС было задействовано более 10 единиц специальной техники и 50 человек личного состава, уточнил представитель ведомства.

Обстоятельства ДТП

Как сообщал ТАСС ранее, 22 сентября на трассе Калининград - Черняховск столкнулись микроавтобус и внедорожник Mercedes. По предварительным данным, в маршрутке находились 20 пассажиров. Семь человек погибли, шестеро остаются в больницах. По данным областного управления МВД, причиной происшествия стал выезд на полосу встречного движения одного из автомобилей.

В настоящий момент на месте аварии работают следователи УМВД, руководитель областного УМВД Игорь Илларионов, главный федеральный инспектор по Калининградской области Сергей Елисеев и врио руководителя аппарата правительства региона Алексей Родин.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших в автокатастрофе.

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