ABC: мужчина взял в заложники пятерых человек в одном из банков в штате Теннесси

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженный мачете мужчина держит в заложниках пятерых человек в одном из банков в американском городе Колумбия (штат Теннесси). Об этом в пятницу сообщила телекомпания ABC со ссылкой на представителя местной полиции.
По его словам, изначально 54-летний мужчина взял в заложники девять человек, но позже четырех из них отпустил.
Как сообщила телекомпания CBS со ссылкой на очевидцев, власти частично перекрыли прилегающую к банку дорогу, а само здание окружили сотрудники спецназа. Другие подробности инцидента не сообщаются.