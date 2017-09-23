ABC: мужчина взял в заложники пятерых человек в одном из банков в штате Теннесси

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Вооруженный мачете мужчина держит в заложниках пятерых человек в одном из банков в американском городе Колумбия (штат Теннесси). Об этом в пятницу сообщила телекомпания ABC со ссылкой на представителя местной полиции.

По его словам, изначально 54-летний мужчина взял в заложники девять человек, но позже четырех из них отпустил.

Как сообщила телекомпания CBS со ссылкой на очевидцев, власти частично перекрыли прилегающую к банку дорогу, а само здание окружили сотрудники спецназа. Другие подробности инцидента не сообщаются.