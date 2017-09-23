Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей под Ярославлем

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ярославской области, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.

"23 сентября около 02:00 мск в Ярославской области на трассе М8 "Кострома - Ярославль" произошло ДТП. В результате погибли человека", - сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Scenic. "На месте аварии погибли водитель ВАЗа - мужчина, 1986 года рождения, и трое мужчин, которые находились в салоне Renault, 1979, 1983, 1966 годов рождения. Все они являются жителями Костромской области", - уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следователи, медики и спасатели. "Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - заключили в управлении МВД.