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Причиной ДТП под Калининградом могло стать нарушение скоростного режима

Происшествия
23 сентября, 10:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Водитель внедорожника задержан и помещен в изолятор временного содержания

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя внедорожника, столкнувшегося с пассажирским микроавтобусом в Калининградской области, причиной аварии могло стать нарушение скоростного режима. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Калининградской области следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого семь человек погибли и девять получили ранения. Действия водителя внедорожника квалифицированы по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц" УК РФ, максимальное наказание предусматривает до семи лет лишения свободы", - сказала Волк.

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Представитель МВД отметила, что данные, полученные сотрудниками полиции на месте происшествия, "позволили предположить, что водитель внедорожника выбрал небезопасный скоростной режим".

34-летний водитель внедорожника - житель Калининградской области - задержан и помещен в изолятор временного содержания.

"По версии полицейских, 22 сентября в 19:35 на автодороге "Калининград - Черняховск - Нестеров" водитель внедорожника не справился с управлением на прямом участке трассы и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом. В результате столкновения 49-летний водитель и шесть пассажиров маршрутки от полученных травм скончались на месте. Еще восемь пассажиров получили различные травмы и доставлены в больницу", - сообщила Ирина Волк, добавив, что также травмы получила десятилетняя девочка, ехавшая вместе с матерью и отцом во внедорожнике. "После обследования в больнице ребенок проходит амбулаторное лечение дома", - сказала официальный представитель МВД РФ.

Волк добавила, что после аварии на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и начальник УМВД России по Калининградской области.

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