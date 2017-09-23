Попавший в ДТП в Калининградской области микроавтобус был перегружен

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Микроавтобус, попавший в ДТП в Калининградской области, где погибли 7 человек, был перегружен. Об этом сообщили в Следственном комитете России, начавшем доследственную проверку по факту аварии на участке автодороги "Калининград - Черняховск - Нестеров" вблизи поселка Солдатово Гвардейского района.
"По предварительным данным, инцидент произошел с пассажирским микроавтобусом под управлением водителя, занимавшегося частным извозом. Микроавтобус следовал из Калининграда в Гусев, в салоне находились не менее 15 пассажиров при максимально допустимом количестве - восемь", - сказали в СК. Кроме того, часть сидений не была оборудована ремнями безопасности и установлена не на заводе- изготовителе.
22 сентября на участке трассы Калининград - Черняховск - Нестеров микроавтобус столкнулся с автомобилем, ехавшим во встречном направлении. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. В результате семь человек, ехавших в микроавтобусе, погибли, девять получили травмы, в том числе 10-летняя девочка.