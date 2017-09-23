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Водитель попавшей в ДТП под Калининградом маршрутки мог работать без лицензии

Происшествия
23 сентября, 11:06 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 23, сентября. /ТАСС

По данным СК региона, количество пассажиров в маршрутке превышало максимально допустимое и часть сидений не была оборудована ремнями безопасности

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КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Калининградской области проверяет информацию о том, что водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП под Калининградом, перевозил людей, не имея лицензии. Об этом сообщила в субботу пресс-служба надзорного ведомства.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием прокуратура области организовала проверку информации о том, что подвоз пассажиров осуществлялся перевозчиком, не имевшим лицензии на данный вид деятельности и необходимой разрешительной документации, что заведомо создавало угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин взял на контроль принятие следственными органами процессуальных решений по факту произошедшего ДТП.

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По данным МВД РФ, 22 сентября в 19:35 по местному времени на автодороге "Калининград - Черняховск - Нестеров" водитель внедорожника не справился с управлением на прямом участке трассы и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом. В результате 49-летний водитель и шесть пассажиров маршрутки от полученных травм скончались на месте. Еще восемь пассажиров получили различные травмы и доставлены в больницу. Травмы также получила десятилетняя девочка, ехавшая вместе с матерью и отцом во внедорожнике. После обследования в больнице ребенок проходит амбулаторное лечение дома.

Против 34-летнего водителя внедорожника возбуждено уголовное дело. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему может грозить до семи лет лишения свободы по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц" УК РФ.

Доследственную проверку по факту аварии проводит и региональное Следственное управление СК РФ. По данным ведомства, водитель занимался частным извозом. В салоне микроавтобуса находились не менее 15 пассажиров при максимально допустимом количестве - восемь, кроме того, часть сидений не была оборудована ремнями безопасности и установлена не на заводе-изготовителе.

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