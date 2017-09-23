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МВД возбудило дело о давлении на кинотеатры в связи с показами фильма "Матильда"Происшествия 23 сентября, 10:57
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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. МВД России возбудило уголовное дело по факту принуждения владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда".
"Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, по подозрению в совершении этого преступления задержан руководитель одной из общественных организаций.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о давлении на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда".