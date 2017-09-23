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МВД возбудило дело о давлении на кинотеатры в связи с показами фильма "Матильда"

Происшествия
23 сентября, 10:57 дата обновления: 23 сентября, 11:06 UTC+3

По подозрению в совершении преступления задержан руководитель одной из общественных организаций, сообщили в ведомстве

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. МВД России возбудило уголовное дело по факту принуждения владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда".

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"Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, по подозрению в совершении этого преступления задержан руководитель одной из общественных организаций.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о давлении на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда".

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