Двое из девяти пострадавших в ДТП под Калининградом находятся в реанимации

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КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Двое из девяти пострадавших в результате ДТП под Калининградом, где в минувшую пятницу столкнулись микроавтобус и внедорожник Mercedes, остаются в реанимации после проведения операции. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения Калининградской области.
"По состоянию на 9:00 утра местного времени (10:00 мск) 23 сентября в больницах остаются девять человек, доставленных с места ДТП минувшим вечером. Из семерых пострадавших, поступивших в больницу скорой медицинской помощи в Калининграде, в реанимации после проведения операции остаются двое мужчин - 1977 и 1997 года рождения. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Остальные пациенты - средней степени тяжести, в настоящее время они получают лечение в отделениях сочетанной травмы и нейрохирургии", - сказала заместитель министра здравоохранения области Наталия Берездовец, слова которой приводит пресс-служба.
Также, по ее данным, в состоянии средней степени тяжести находятся два пациента областной больницы и Гусевской Центральной районной больницы.
"Всем пострадавшим проведены необходимые диагностические исследования, во всех медицинских организациях достаточно медикаментов, оборудования и компонентов крови для оказания медицинской помощи пациентам в полном объеме", - подчеркнула замминистра.
После аварии на трассе Калининград - Черняховск 22 сентября в медицинские организации региона были доставлены 10 человек. Семь пострадавших поступили в больницу скорой медицинской помощи, один - в Областную клиническую больницу. Еще одну женщину родственники самостоятельно доставили в Гусевскую центральную районную больницу. Кроме того, 10-летнюю девочку приняли в травмпункте Детской областной больницы со ссадинами и ушибами, после получения необходимой медицинской помощи ребенок был отпущен домой.