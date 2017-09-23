В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНР

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ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Машина министра доходов и сборов провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева была подорвана в Донецке, глава ведомства не пострадал. Об этом в субботу Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе миндоходов.
"Сегодня был подорван автомобиль министра. Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем, - сказала собеседница агентства. - С министром только что разговаривала, он жив".
Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что в субботу утром в центре Донецка - в Калининском районе - произошло несколько взрывов. Позже появилась информация, что это было покушением на министра доходов и сборов ДНР.