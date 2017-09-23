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Источник: Калинин задержан в рамках дела об угрозах киносетям в связи с показом "Матильды"

Происшествия
23 сентября, 11:18 дата обновления: 23 сентября, 11:36 UTC+3

Ранее лидер движения "Христианское государство" был доставлен в полицию по делу о поджоге машин рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя

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Лидер организации "Христианское государство" Александр Калинин

Лидер организации "Христианское государство" Александр Калинин

© МВД России/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Лидер движения "Христианское государство" Александр Калинин задержан в рамках уголовного дела об угрозах киносетям в связи с показом фильма "Матильда". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Калинин - фигурант этого уголовного дела. Он задержан как подозреваемый", - сказал источник.

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МВД России возбудило уголовное дело по факту принуждения владельцев киносетей не показывать фильм "Матильда". 

"Следственным управлением УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, по подозрению в совершении этого преступления задержан руководитель одной из общественных организаций. Волк не уточнила фамилию задержанного.

Однако, как пояснил источник в правоохранительных органах, речь идет о давлении на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда". "Калинин - фигурант этого уголовного дела. Он задержан как подозреваемый", - сказал он.

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Ранее Калинина доставили в полицию по делу о поджоге машин рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. "Все это время с ним велись следственные действия, никто под подписку его не отпускал", - пояснил источник.

Руководство киносетей "Формула кино" и "Синема парк" ранее сообщили о том, что приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.

Волк уточнила, что дело возбуждено по ст. 179 УК РФ ("Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств"). Максимальное наказание по данной статье - до 10 лет лишения свободы, если оно совершено в составе организованной группы.

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