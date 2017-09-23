Kyodo: чартерный авиарейс с бывшими жителями Курил не смог вернуться в Японию

Глава НОК Франции не допускает возможности бойкота ОИ-2018 в Южной КорееСпорт 23 сентября, 13:06
Венсан Кассель сыграл главную роль во французском фильме о ГогенеКультура 23 сентября, 12:57
Каррера заявил, что основная трудность для него в России - это языковой барьерСпорт 23 сентября, 12:51
Каррера: "Спартак" будет думать над исправлением летних трансферных недоработокСпорт 23 сентября, 12:45
Мэй: Великобритания выходит из ЕС, но не покидает ЕвропуМеждународная панорама 23 сентября, 12:42
Каленга: боксер Кудряшов может преподнести сюрпризы кубинцу ДортикосуСпорт 23 сентября, 12:41
Каррера: футболисту "Спартака" Промесу подошел бы чемпионат АнглииСпорт 23 сентября, 12:34
Причиной землетрясения в КНДР мог быть взрывПроисшествия 23 сентября, 12:32
В посольстве США заявили, что россияне могут получать американские визы в любой странеМеждународная панорама 23 сентября, 12:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Чартерный рейс авиакомпании "Аврора", который в субботу утром прибыл из Японии на Южные Курилы, не смог вернуться обратно на японский остров Хоккайдо. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Ранее в МИД Японии корреспонденту ТАСС сообщили, что самолет на обратном пути в Японию не смог совершить промежуточную остановку на острове Кунашир, где должен был забрать часть японской делегации, высаженную там ранее этим утром. По данным агентства, в настоящее время самолет вынужденно вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска. Эту информацию, однако, МИД Японии подтвердить на данный момент не смог.
Визит группы бывших жителей островов и их родственников в составе 70 человек был рассчитан на один день, однако, судя по всему, в субботу японская делегация на остров Хоккайдо вернуться не сможет.
Изначально этот чартерный рейс на Курильские острова должен был состояться в июне 2017 года, но был отменен из-за плохой погоды в аэропорту прибытия.
Договоренность о проведении такого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. В июле, когда они встретились в Гамбурге, премьер и президент договорились организовать рейс в сентябре.