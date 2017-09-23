Kyodo: чартерный авиарейс с бывшими жителями Курил не смог вернуться в Японию

ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Чартерный рейс авиакомпании "Аврора", который в субботу утром прибыл из Японии на Южные Курилы, не смог вернуться обратно на японский остров Хоккайдо. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ранее в МИД Японии корреспонденту ТАСС сообщили, что самолет на обратном пути в Японию не смог совершить промежуточную остановку на острове Кунашир, где должен был забрать часть японской делегации, высаженную там ранее этим утром. По данным агентства, в настоящее время самолет вынужденно вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска. Эту информацию, однако, МИД Японии подтвердить на данный момент не смог.

Визит группы бывших жителей островов и их родственников в составе 70 человек был рассчитан на один день, однако, судя по всему, в субботу японская делегация на остров Хоккайдо вернуться не сможет.

Изначально этот чартерный рейс на Курильские острова должен был состояться в июне 2017 года, но был отменен из-за плохой погоды в аэропорту прибытия.

Договоренность о проведении такого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. В июле, когда они встретились в Гамбурге, премьер и президент договорились организовать рейс в сентябре.