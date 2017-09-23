Три человека пострадали и один погиб в ДТП с автобусом под Калугой

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Три человека получили травмы, еще один погиб в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на трассе М3 "Украина" в Калужской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления МВД.
"23 сентября около 05:20 мск на 177-м км автодороги М3 "Украина" произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля иностранного производства", - сказали в пресс- службе.
По предварительной информации, причиной аварии стал выезд водителя легковушки на полосу встречного движения. "В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте. Два пассажира, находящиеся в машине, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Также в аварии пострадал 67-летний пассажир автобуса, после оказания медпомощи он был отпущен домой", - уточнили в управлении.
Всего в автобусе в момент аварии находились 46 человек. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.