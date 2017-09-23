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Глава СК поручил проверить сюжет о сборе с родителей картошки в столовую школы

Происшествия
23 сентября, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Ранее один из телеканалов сообщил, что в одном из районов Татарстана директор школы просила родителей сдавать по 16 кг картофеля в столовую за каждого обучающегося ребенка

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить новую информацию о поборах с родителей в школе.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Александр Бастрыкин "поручил тщательно изучить обстоятельства, озвученные в новостном выпуске федерального канала, о том, что в одном из районов Республики Татарстан директор общеобразовательной школы организовала поборы с родителей учеников". В сюжете говорилось, что в бюджет на питание школьников заложили мизерную сумму, и директор просила родителей за каждого обучающегося ребенка сдавать по 16 кг картофеля в школьную столовую.

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Кроме того, глава СК поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход проверок и расследования уголовных дел по историям, получившим резонанс. В том числе по обсуждавшейся на одном из федеральных каналов истории в Москве, когда проезжающая мимо девушка сняла видео, на котором пожилой мужчина якобы записывает на камеру маленькую полуобнаженную девочку. По факту использования ребенка в целях изготовления порнографических материалов ГСУ СК по Москве расследуется уголовное дело, напомнила представитель СК.

Бастрыкин также поручил взять на контроль проверку после видеосюжета на федеральном канале об избиении школьницы сверстницей в Приморском крае из-за того, что школьницы якобы "не поделили" молодого человека. Следственное управление СК по Приморскому краю инициировало передачу материалов проверки из органов полиции. Информация об аналогичном случае была распространена в социальных сетях на этой неделе, напомнила Петренко. После публикации видео, на котором школьница жестоко избивает сверстницу в городе Тихвине Ленинградской области, следственными органами СК по Ленинградской области возбуждено уголовное дело.

Также на контроль взята проверка опубликованной в СМИ информации о смерти после урока физкультуры в Ульяновской области 14-летнего школьника, который, несмотря на инвалидность, посещал занятия.

"Следствием будет дана объективная правовая оценка действиям (бездействию) ответственных за произошедшее лиц. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить полноту проведенных по данным фактам, озвученным в СМИ, мероприятий и следственных действий, доложить ход и результаты проверок и расследования уголовных дел", - сообщила представитель СК.

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