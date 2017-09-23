СМИ: вероятность того, что землетрясение в КНДР имело искусственный характер, мала

ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Вероятность того, что землетрясение, зафиксированное в субботу на территории КНДР, имело искусственный характер - мала. Об этом сообщило японское общественное телевидение NHK.

"По данным южнокорейских военных, которые продолжают анализировать соответствующую информацию, вероятность того, что землетрясение имело искусственный характер, мала", - подчеркивает японское ТВ.

Китайский сейсмологический центр сообщил в субботу, что на северо-востоке КНДР произошло землетрясение магнитудой 3,4. Подчеркивалось, что очаг залегал на глубине 0 км.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ. В июле, августе и сентябре этого года КНДР несколько раз проводила ракетные пуски, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Оно стало шестым ядерным испытанием КНДР и мощнейшим с 2006 года.