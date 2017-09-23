Комиссия установит причины взрыва на ГРЭС под Рязанью

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Комиссия с участием инспекторов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) займется расследованием причин взрыва на Рязанской ГРЭС. Также в комиссии - представители Оптовой генерирующей компании №2 (ПАО "ОГК-2"), которая является владельцем станции, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ведомства.
"На месте ЧП работают инспекторы Ростехнадзора. Комиссию по факту происшествия будет создавать собственник, инспекторы Ростехнадзора также войдут в нее для установления причин случившегося", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в субботу около полуночи на Рязанской ГРЭС произошел взрыв угольно-воздушной смеси при отключении котла энергоблока. По данным прокуратуры области, во время ЧП пострадали два человека - один из них госпитализирован с ожогами около 20% тела, второго после оказания помощи отпустили домой. Взрыв также повредил остекление и отделку здания станции.
В Минэнерго РФ сообщили, что в результате взрыва станция не снижала мощность и работает в штатном режиме, на потребителях электроэнергии ЧП также не отразилось.
Рязанская ГРЭС расположена в городе Новомичуринске Рязанской области в 80 кмк югу от Рязани и 285 км на юго-восток от Москвы. Она входит в пятерку крупнейших российских электростанций по установленной мощности, которая составляет 3,07 тыс. мегаватт. Основным видом топлива для ГРЭС является уголь и природный газ.