Роспотребнадзор выявил нарушения в тульской школе, где заболели 33 ребенка

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Тульской области выявило ряд нарушений в школе в Ленинском районе региона, где 33 учащихся заразились кишечной инфекцией, сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, региональные управления СК и Роспотребнадзора в пятницу инициировали проведение проверок в школе Центре образования № 56 в поселке Плеханово Ленинского района Тульской области, где у более чем 30 учащихся была обнаружена инфекция. Занятия в школе были приостановлены.

"В ходе эпидемиологического расследования на пищеблоке и в школе выявлен ряд нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что по данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. "Причиной групповой заболеваемости стал норовирус. Течение заболевания у пострадавших легкое, госпитализированных нет", - отметили в пресс-службе.

Там также уточнили, что очаг заболевания в настоящее время локализован, угроза дальнейшего распространения инфекции отсутствует.

Норовирус иногда также называют кишечным гриппом. Заражение вирусом происходит при употреблении пищи, воды или когда бактерии попадают в организм через предметы обихода. Инкубационный период от момента заражения до появления симптомов составляет от 12 до 48 часов.