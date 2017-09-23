Сергея Удальцова задержали в Москве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Оппозиционер Сергей Удальцов задержан полицейскими вблизи Страстного бульвара в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter Удальцова в субботу.

"На подходе к Страстному бульвару Сергея Удальцова и еще несколько человек задержали сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе столичной полиции ТАСС отказались комментировать данную информацию.