Сергея Удальцова задержали в Москве

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Оппозиционер Сергей Удальцов задержан полицейскими вблизи Страстного бульвара в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter Удальцова в субботу.
"На подходе к Страстному бульвару Сергея Удальцова и еще несколько человек задержали сотрудники полиции", - говорится в сообщении.
В свою очередь в пресс-службе столичной полиции ТАСС отказались комментировать данную информацию.