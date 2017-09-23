Источник: более 30 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более 30 человек задержаны в ходе несогласованной акции на Страстном бульваре в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.
"Задержаны около 30 человек, пришедших на акцию "Антикапитализм 2017". В числе задержанных - координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и лидер "Другой России" Эдуард Лимонов", - сказал источник.
Ранее о задержании Удальцова и еще нескольких человек сообщалось на страничке оппозиционера в Twitter.
В пресс-службе столичной полиции ТАСС отказались комментировать данную информацию.
Мэрия Москвы ранее отказала заявителям в согласовании акции "Антикапитализм 2017".