Капитан и штурман из РФ задержаны в Швеции за управление судном в нетрезвом состоянии

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СТОКГОЛЬМ, 23 сентября. /ТАСС/. 80-метровое грузовое судно с дизельным топливом село в субботу на мель к югу от порта Оскарсхамн на восточном побережье Швеции. Как сообщили корреспонденту ТАСС в шведской полиции, капитан и штурман задержаны по подозрению в управлении судном в нетрезвом состоянии.
"Согласно поступившему заявлению, двое задержанных, одному из которых 35 лет, а другому - 50, являются гражданами России. Помимо управления судном в нетрезвом состоянии, старшему из них вменяется в вину грубая неосторожность", - отметили в пресс-службе ведомства.
Судно шло из Висбю, с острова Готланд, в Оскарсхамн. В Службе береговой охраны отметили, что оно ходит под флагом Фарерских островов.
"В топливных баках судна находится 44 тыс. л дизтоплива, которое не должно попасть в море. Наша задача заключается в принятии необходимых мер, с тем чтобы позднее судовладелец мог отбуксировать судно безопасным образом", - пишет руководитель спасательных работ Филип Лундгрен пресс-релизе Службы береговой охраны.
По оценкам ведомства, на весь процесс снятия судна с мели и его буксировки может потребоваться несколько дней.