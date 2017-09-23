В приморском Лучегорске на крыше школы избили несовершеннолетнюю, СК проводит проверку

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ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Приморскому краю проводит проверку по факту избиения несовершеннолетней девочки на крыше школы в поселке городского типа Лучегорск. Об этом в субботу сообщили в ведомстве.
"Управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводит доследственную проверку в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ. Следователи устанавливают личности несовершеннолетних и обстоятельства произошедшего на крыше школы в Лучегорске Пожарского района. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль проверку после видеосюжета на федеральном канале об избиении школьницы сверстницей в Приморском крае из-за того, что школьницы якобы "не поделили" молодого человека. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, СУ СК по Приморскому краю само инициировало передачу материалов проверки из органов полиции.