В приморском Лучегорске на крыше школы избили несовершеннолетнюю, СК проводит проверку

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Приморскому краю проводит проверку по факту избиения несовершеннолетней девочки на крыше школы в поселке городского типа Лучегорск. Об этом в субботу сообщили в ведомстве.

"Управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводит доследственную проверку в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ. Следователи устанавливают личности несовершеннолетних и обстоятельства произошедшего на крыше школы в Лучегорске Пожарского района. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль проверку после видеосюжета на федеральном канале об избиении школьницы сверстницей в Приморском крае из-за того, что школьницы якобы "не поделили" молодого человека. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, СУ СК по Приморскому краю само инициировало передачу материалов проверки из органов полиции.