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Эксперты: признаки двух сейсмических событий в КНДР указывают на их природный характер

Происшествия
23 сентября, 15:50 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 23, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось об одном землетрясении магнитудой 3,4 на северо-востоке страны

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ВЕНА, 23 сентября. /ТАСС/. Два сейсмических явления произошли в субботу в КНДР. Специалисты считают, что, вероятнее всего, они были естественного происхождения. Об этом заявил исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

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"Произошло два сейсмических явления. Маловероятно, что они имеют искусственное происхождение, - отметил Зербо. - Сравнение событий указывает на естественную природу".

ПК ОДВЗЯИ ранее подтвердила новую сейсмическую активность в КНДР и приступила к анализу ее природы. "Аналитики изучают необычную сейсмическую активность меньшей магнитудой в КНДР. В 50 км от места предыдущих испытаний", - сообщал Зербо.

О том, что зафиксированное у на северо-востоке КНДР землетрясение, вероятно, не было вызвано ядерным испытанием, сообщило и агентство Kyodo.

"Вероятно, это не было ядерным испытанием", - цитирует агентство источник в правительстве Японии.

Между тем источник в южнокорейском правительстве предположил, что подземный толчок мог быть вызван обвалом шахты, в которой ранее Пхеньян проводил ядерное испытание.

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