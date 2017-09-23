Глава СК поручил проверить причины задержек рейсов "ВИМ-Авиа" в Домодедове

Хоккеист Трунев: "Спартаку" необходимо поправить игру в оборонеСпорт 23 сентября, 16:28
Плющенко: Сотникова не нуждается в операции, фигуристка возобновила тренировкиСпорт 23 сентября, 16:21
Характер повреждения капитана ХК "Спартак" Калинина станет известен после МРТСпорт 23 сентября, 16:18
Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День пятый. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 23 сентября, 16:02
В Краснодарское училище военных летчиков зачислены девушки из 11 регионовАрмия и ОПК 23 сентября, 15:57
Соперник "Спартака" в Лиге чемпионов "Севилья" проиграла "Атлетико" в чемпионате ИспанииСпорт 23 сентября, 15:55
Босниец Джумхур вышел в финал теннисного турнира в Санкт-ПетербургеСпорт 23 сентября, 15:36
Хрюнов: Чахкиеву давно следовало завершить карьеру в боксеСпорт 23 сентября, 15:28
Хет-трик Трунева помог "Спартаку" победить "Куньлунь" в матче КХЛСпорт 23 сентября, 15:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить причины задержек отправки рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" в аэропорту Домодедово и нарушения прав пассажиров. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Александр Бастрыкин дал указание тщательно разобраться в причинах нарушения прав пассажиров и принять обоснованное процессуальное решение", - сказала Петренко.
По ее словам, основанием для проверки стали сообщения в СМИ о том, что в столичном аэропорту Домодедово были отложены или задержаны на неопределенный срок более 10 рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". "По словам пассажиров, добиться объяснений от представителей перевозчика не удается", - добавила Петренко, отметив, что авиакомпания уже неоднократно попадала в СМИ с негативной оценкой по поводу задержек рейсов.