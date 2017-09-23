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Глава СК поручил проверить причины задержек рейсов "ВИМ-Авиа" в Домодедове

Происшествия
23 сентября, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Александр Бастрыкин дал указание по итогам проверки "принять обоснованное процессуальное решение"

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить причины задержек отправки рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" в аэропорту Домодедово и нарушения прав пассажиров. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Александр Бастрыкин дал указание тщательно разобраться в причинах нарушения прав пассажиров и принять обоснованное процессуальное решение", - сказала Петренко.

По ее словам, основанием для проверки стали сообщения в СМИ о том, что в столичном аэропорту Домодедово были отложены или задержаны на неопределенный срок более 10 рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". "По словам пассажиров, добиться объяснений от представителей перевозчика не удается", - добавила Петренко, отметив, что авиакомпания уже неоднократно попадала в СМИ с негативной оценкой по поводу задержек рейсов.

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