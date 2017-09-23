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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мексике

Происшествия
23 сентября, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Еще одно землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу в мексиканском штате в штате Оахака. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр землетрясения находился в 16 км к юго-западу от города Матиас-Ромеро. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане у побережья Мексики. По информации Геологической службы США, его эпицентр находился в 48 км к юго-западу от города Паредон. Очаг залегал на глубине 74 км.

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